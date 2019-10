Oberharmersbach, L 94 – Zwei Schwerverletzte und drei Leichtverletzte nach Frontalkollision

Anzeige

Oberharmersbach (ots) – Fünf Verletzte, davon zwei Schwerverletzte sowie 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen einer Frontalkollision am Donnerstagnachmittag auf der L 94 in der Straße „Obertal“. Mutmaßlich nicht angepasste Geschwindigkeit könnte die Ursache gewesen sein, weshalb ein 18 Jahre alter Audi-Fahrer kurz nach 15:30 Uhr in Fahrtrichtung Löcherberg auf die Gegenfahrbahn geriet und dort mit dem entgegenkommenden VW einer 31-Jährigen zusammenstieß. Ob der Heranwachsende zusätzlich unter Alkoholeinfluss gestanden hat, muss eine erhobene Blutprobe zeigen. Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie seine ein Jahr jüngere Mitfahrerin trugen durch den Zusammenprall schwere Verletzungen davon. Während der 18-Jährige nach einer notärztlichen Erstversorgung mit einem Rettungswagen in ein Offenburger Krankenhaus gebracht wurde, musste die 17-Jährige mit einem Rettungshubschrauber von der Unfallstelle abtransportiert werden. Die VW-Lenkerin, als auch ihre beiden Mitfahrer, darunter ein Kleinkind, erlitten leichte Blessuren und konnten nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der stark beschädigten Fahrzeuge war die L 94 gesperrt. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Maßnahmen an der Unfallstelle.

