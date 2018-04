Oberharmersbach – Mit Pedelec gestürzt und verletzt

Oberharmersbach (ots) – Ein Radfahrer hat sich bei einem Sturz am Sonntagnachmittag derart verletzt, dass er mit dem Rettungsdienst in das Offenburger Klinikum gebracht werden musste. Der 25 Jahre alte Pedelec-Fahrer befuhr gegen 15 Uhr die L 94 bei Roßbach talwärts, als er aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über sein Rad verlor und ohne fremdes Zutun in einer langgezogenen Kurve von der Fahrbahn abkam. Nach der Versorgung durch einen Ersthelfer und im weiteren Verlauf durch den Rettungsdienst samt Notarzt, konnte der Mann das Krankenhaus nach einer ambulanten Versorgung wieder verlassen.

