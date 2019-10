Oberharmersbach, Obertal – Mit Honda gestürzt

Anzeige

Oberharmersbach, Obertal (ots) – Vermutlich, weil er etwas zu schnell war, stürzte ein 16 Jahre alter Honda-Fahrer am Sonntagmittag auf der nassen Fahrbahn der L 94. Der junge Zweiradfahrer war gegen 13:45 Uhr auf der Landstraße bergabwärts unterwegs, als er zu Fall kam und sich diverse Verletzungen zuzog. Zur Behandlung wurde er in das Klinikum nach Offenburg gebracht. Am Leichtkraftrad des jungen Mannes entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. /ma

