Oberharmersbach – Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Oberharmersbach (ots) – Nach einer Unfallflucht am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Straße „Dorf“ hoffen die Beamten des Polizeireviers Haslach auf Hilfe aus der Bevölkerung. Ein dort geparkter BMW wurde gegen 14 Uhr von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer an der linken Front beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu scheren, verschwand der Unfallverursacher vom Ort des Geschehens. Ob ein dunkler, mit zwei Personen besetzter Kleinwagen mit Malheur im Zusammenhang steht, ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer: 07832 – 97592-0 bei den Beamten des Polizeireviers Haslach. /wo

