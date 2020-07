Oberhausen-Rheinhausen – Betrunkene Autofahrerin fährt gegen mehrere geparkte Fahrzeuge

Anzeige

Karlsruhe (ots) – Eine erheblich alkoholisierte Autofahrerin hat am späten Mittwochabend in Oberhausen-Rheinhausen mehrere geparkte Pkws beschädigt und dabei einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro verursacht.

Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr die 42-jährige Fahrerin eines Hyundais gegen 22:45 Uhr die Sofienstraße in Richtung Schützenstraße. Dabei stieß sie vermutlich aufgrund ihrer Alkoholisierung gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. Dieser wurde durch die Wucht der Kollision auf einen davor geparkten Ford geschoben.

Die 42-Jährige legte nach dem Unfall den Rückwärtsgang ein und fuhr mit ihrem Hyundai ein Stück zurück. Hierbei stieß sie dann gegen einen auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkten Fiat.

Eine Zeugin wurde auf das Geschehen aufmerksam und verständigte umgehend die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle der 42-jährigen Autofahrerin ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von über 1,7 Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an und behielten den Führerschein der Frau ein. Ihr Auto wurde abgeschleppt.

