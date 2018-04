Oberhausen-Rheinhausen – Einbruch in Erdgeschosswohnung

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 21.30 Uhr gewaltsam in die Erdgeschosswohnung eines in der Marienstraße gelegenen Mehrfamilienhauses eingebrochen. In der Wohnung öffneten sie mehrere Schubladen und Schranktüren, ohne etwas zu entwenden. An der aufgebrochenen Terrassentür entstand ein Sachschaden von ca. 1300 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 entgegen.

Tina Elsner, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/3907597