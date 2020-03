Oberhausen-Rheinhausen/Forst – Unbekannte dringen in Wohnungen und in geparkte Autos ein

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen Forst (ots) – Ein oder mehrere unbekannte Täter haben es auf Wertsachen in leicht zugänglichen Wohnungen und in geparkten Autos abgesehen. In der Nacht zum Samstag waren es in Oberhausen-Rheinhausen vier angezeigte Fälle, bei denen Diebe auf noch unklare Art und Weise ins Fahrzeuginnere geparkter Pkws gelangten und geringe Bargeldbeträge, ein mobiles Navigationsgerät sowie ein Laptop erbeuteten. Die Fahrzeuge waren in den Straßen Im Erlengewann, in der Schanzenstraße, in der Von-Ketteler-Straße und im Amselweg geparkt.

Bei weiteren fünf Fällen am Wochenende in Forst in der Albstraße, Kolpingstraße, Landsberger Straße, Schwanenstraße sowie in der Donaustraße kamen darüber hinaus Münzgeld, eine Sonnenbrille und Kleinelektronik abhanden.

Möglicherweise sind dieselben Täter bereits am Donnerstag, am Freitag sowie am Samstag in Forst in der Isarstraße, in der Rheinstraße wie auch in der Bernhardusstraße jeweils in den frühen Morgenstunden in Wohnhäuser eingestiegen und haben Bargeld sowie Elektronikgeräte gestohlen. In einem Fall gelangte man im unverschlossen abgestellten Pkw an den Garagentoröffner und konnte über diesen Weg in die Wohnräume vordringen. In einem weiteren Fall war die Kellertür nicht verschlossen und zuletzt am frühen Samstagmorgen waren der oder die Diebe über die rückwärtige Terrassentür in die Wohnung gelangt.

Inzwischen ermittelt zu allen Fällen das Kriminalkommissariat Bruchsal und bittet um Zeugenhinweise, die beim Kriminaldauerdienst unter 0721 666-5555 angenommen werden.

Ralf Minet, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe Telefon: 0721 666-1111 E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4548571 OTS: Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4548571