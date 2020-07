Oberhausen-Rheinhausen – Junge Frau stirbt bei Unglücksfall am Rheinkanal

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Bei einem Unglücksfall auf der Rheininsel Korsika bei Oberhausen-Rheinhausen kam in der Nacht auf Samstag eine junge Frau ums Leben.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hatten die 22 Jahre alte Frau und ihr gleichaltriger Lebensgefährte einen Campingbus am Ufer des Rheinniederungskanals geparkt. Aus noch ungeklärter Ursache rutschte das Fahrzeug gegen 02.10 Uhr ein Gefälle hinunter und geriet in den Rheinkanal. Es tauchte in der Folge nahezu vollständig unter und der Innenraum füllte sich mit Wasser. Der Lebensgefährte konnte sich befreien und retten. Die 22-Jährige wurde schließlich durch Rettungstaucher des DLRG aus dem Wagen geborgen. Die eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass die Frau ertrunken ist. Der Campingbus musste aufwendig durch das Technische Hilfswerk aus dem Wasser gezogen werden. Zur Feststellung der genauen Unfallursache wurde das Fahrzeug beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei Karlsruhe hat die Ermittlungen aufgenommen.

