Oberhausen-Rheinhausen – Pkw-Fahrer fährt gegen Baum

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, gegen 19:30 Uhr, kam ein 34-jähriger Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Vorfall ereignete sich in einer starken Linkskurve auf dem Feldwirtschaftsweg zwischen Rheinhausen und Altlußheim. An dem PKW entstand ein Komplettschaden. Dieser musste abgeschleppt werden. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Bei einem Alkoholtest vor Ort wies der Fahrer etwa 2,3 Promille auf. Der Führerschein wurde daraufhin einbehalten.

