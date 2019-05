Oberhausen-Rheinhausen – Radfahrer bei Sturz lebensgefährlich verletzt.

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am 01.Mai gegen 19.30 Uhr in Oberhausen-Rheinhausen. Ein 46jähriger Mann befuhr mit seinem Fahrrad mit Anhänger die Jahnstraße in nördliche Richtung. An der Einmündung zur Kolpingstraße wollte er dorthin nach links abbiegen und blieb dabei mit dem Fahrradanhänger am Rohrgestell eines Verkehrszeichens hängen, das auf der dortigen Verkehrsinsel aufgestellt war. Der Mann stürzte dabei und zog sich ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Lebensgefahr besteht. Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in die Uni-Klinik Mannheim eingeliefert. Er hatte bei dem Sturz keinen Helm getragen.

Berno Hagenbucher, Führungs- und Lagezentrum

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/4259322