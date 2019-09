Oberhausen-Rheinhausen – Radfahrer verletzt, Unfallverursacher gesucht

Anzeige

Oberhausen-Rheinhausen (ots) – Nicht unerheblich verletzt wurde am Samstagvormittag ein 47-jähriger Radfahrer in Oberhausen, dessen Vorfahrt von einem noch unbekannter Fahrzeugführer missachtet wurde. Der gesuchte Pkw-Lenker mit bislang nicht näher zu beschreibenden Fahrzeug befuhr um 10.15 Uhr die Schanzenstraße und übersah im Kreuzungsbereich zur Kriegsstraße den von rechts bevorrechtigten 47-Jährigen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der Radfahrer eine starke Bremsung ein, so dass der 47-Jährige über seinen Lenker auf die Straße flog. Mit dem Pkw, dessen Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, war es zu keiner Berührung gekommen. Passanten leisteten Erste Hilfe, wobei später im Krankenhaus festgestellt wurde, dass sich der Radfahrer, beide Ellbogen gebrochen hatte. Hinter dem Zweiradfahrer soll ein schwarzer Jeep gefahren sein, der den Unfallhergang beobachtet haben dürfte. Dessen Fahrer sowie weitere mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 07256/93290 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

