Oberhausen-Rheinhausen – technischer Defekt an Kühlschrank setzt Küche in Brand

Karlsruhe (ots) – Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einem Kühlschrank kam es am Mittwochnachmittag in der Oberhausener Schützenstraße zu einem Küchenbrand. Dabei entstand ein Sachschaden von geschätzten 30.000 Euro. Das Gebäude ist bislang unbewohnbar.

Gegen 13:00 Uhr wurde durch ein Hausbewohner die Flammen im Bereich der Küche festgestellt. Glücklicherweise konnten alle vier Hausbewohner unbeschadet noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte das Haus verlassen. Durch das rasche Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr Oberhausen-Rheinhausen, die mit insgesamt sieben Fahrzeuge und 22 Kräften vor Ort waren, konnte das Feuer rasch gelöscht werden. Die Stadt Oberhausen-Rheinhausen sorgte für eine nahtlose Anschlussunterbringung der Bewohner.

