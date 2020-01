Oberkirch – Abgeräumt, beträchtlicher Sachschaden nach Unfall

Anzeige

Offenburg (ots) – Einen beträchtlichen Sachschaden hat in der Nacht auf Freitag eine 52 Jahre alte VW-Lenkerin angerichtet, als sie in der Renchener Straße kurz nach 3 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen verloren hatte und mutmaßlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war. Sie überfuhr hierbei zunächst eine Straßenbeschilderung und kollidierte anschließend mit dem Holzaufsteller eines dortigen Restaurants, welcher in der Folge aus der Verankerung gerissen wurde und gegen einen geparkten Opel fiel. Die 52-Jährige kam letztlich an einem Baum zum Stillstand, blieb aber unversehrt. Der Sachschaden summiert sich nach Schätzungen der Beamten des Polizeireviers Achern / Oberkirch auf etwa 16.000 Euro.

