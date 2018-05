Oberkirch – Abgerutscht

Oberkirch (ots) – Ein 19-jähriger Roller-Fahrer hat sich am Montagmorgen durch einen Sturz leichte Verletzungen zugezogen. Der junge Mann befuhr gegen 7:30 Uhr die Ortenaustraße in Richtung Oberkirch, als er im Auslauf einer Linkskurve von einem Rückstau überrascht wurde. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Kraftrad-Lenker stark ab und verlor somit den Halt. Er musste vor Ort medizinisch behandelt werden. Am Roller entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3937680