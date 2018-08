Oberkirch – Auf Beleidigung folgt Unfall

Anzeige

Oberkirch (ots) – Als der Lenker eines Traktors mit Anhänger am Donnerstagabend aus einer Einfahrt nach links auf die K5304 zwischen Stadelhofen und Zusenhofen einbiegen wollte, missachtete er hierbei die Vorfahrt eines auf der Kreisstraße fahrenden BMW Lenkers. Dieser wollte durch Hupen auf das Fehlverhalten hinweisen, was in der Folge damit endete, dass er eine eindeutig beleidigende Geste entgegnet bekam. Das folgende Überholmanöver des BMW-Lenkers diente vermutlich dazu, das landwirtschaftliche Fahrzeug, durch das anschließende Abbremsen, zum Anhalten zu bewegen. Der Lenker der Zugmaschine erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf. Der so gegen 18.40 Uhr entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.500 Euro.

