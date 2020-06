Oberkirch – Aufgefahren und verletzt

Anzeige

Oberkirch (ots) – Ein Unfall hat am Donnerstagnachmittag in der Appenweierer Straße zu einer Verletzten und etwa 17.000 Euro Sachschaden geführt. Eine 26-jährige Audi-Fahrerin wollte gegen 15 Uhr nach links in die Querstraße einbiegen. Aus noch unbekannter Ursache fuhr eine 20 Jahre alte VW-Fahrerin auf die verkehrsbedingt vor ihr anhaltende Fahrzeuglenkerin auf. Durch den Aufprall wurden beide Frauen verletzt. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

