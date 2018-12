Oberkirch – Auto zerkratzt, Zeugen gesucht

Anzeige

Oberkirch (ots) – Bislang unbekannte Täter zerkratzten zwischen Dienstagmittag, 12 Uhr, und Mittwochmorgen, 10 Uhr, einen Pkw in einer Parkbucht in der Straße „Am Eisweiherweg“. An dem Peugeot entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Die ermittelnden Beamten des Polizeipostens Oberkirch nehmen Zeugenhinweise unter der Tel: 07802 70260 entgegen.

