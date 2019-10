Oberkirch, B 28 – Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Anzeige

Oberkirch (ots) – Zwei stark beschädigte Autos und ein damit verbundener Sachschaden von über 25.000 Euro sind die Bilanz einer Kollision am Donnerstagmorgen an der Einmündung der Raiffeisenstraße zur B 28. Ein 59 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte dort kurz nach 9 Uhr auf die B 28 einbiegen und kollidierte mit einem in Richtung Appenweier herannahenden Opel eines 33-Jährigen. Beide Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die beiden Fahrzeuge mussten an den Abschlepphaken.

