Oberkirch – Bandendiebstahl

Oberkirch (ots) – Vier männliche Tatverdächtige machten am Donnerstagmorgen in einem Mobilfunkfachgeschäft Beute. Die Unbekannten betraten gegen 10 Uhr den Verkaufsraum, wobei einer der Gruppe die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte. Nach einem entsprechenden Kommando des Wortführers schnappten sich die Langfinger mehrere Smartphones und rannten aus dem Laden. Hierbei wurde der Alarm ausgelöst und die Täter flüchteten in Richtung des Marktplatzes. Alle an der Tat Beteiligten sollen etwa 20 Jahre alt, etwa 170 cm groß und schlank gewesen sein. Darüber hinaus wurden sie als „arabisch aussehend“ beschrieben. Weitere Personenbeschreibungen wurden wie folgt abgegeben: Verdächtiger 1: schwarzes T-Shirt mit weißer Aufschrift „LV“ Verdächtiger 2: weißes Hemd, weiße Adidas-Schuhe, dunkler Teint Verdächtiger 3: Mütze mit rotem Schild, Mokassins-Schuhe, braune Haare, blaue Jeans, helles Oberteil Verdächtiger 4: graue Jeans, langes T-Shirt, schwarze Haare.

Die Höhe des Diebstahlschadens wird auf rund 3.800 Euro geschätzt. Die Beamten der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen telefonische Zeugenhinweise unter: 0781 21-2820 entgegen.

