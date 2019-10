Oberkirch – Beim Einfahren übersehen

Anzeige

Oberkirch (ots) – Ein 34-jähriger Opel-Fahrer wollte am Donnerstagvormittag aus der Tiefgarage am Marktplatz auf die Josef-Geldreich-Straße einfahren, als er hierbei vermutlich eine hoch betagte Dame beim Überqueren der Straße übersehen hat. Durch den Zusammenstoß gegen 10 Uhr, wurde die 83-Jährige zu Boden geworfen und verletzte sich am Fuß sowie am Kopf. Passanten leisteten umgehend Erste Hilfe bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Zur weiteren Versorgung wurde die Dame in ein örtliches Krankenhaus gebracht. /ar

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4404360