Oberkirch, Bottenau – Keine Scheu

Oberkirch, Bottenau (ots) – Offenbar hatten unbekannte Langfinger in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch keine Scheu davor, gewaltsam in die Kapelle in der St. Wendelstraße einzusteigen. Die Unbekannten erbeuteten etwas Bargeld, hinterließen einen Sachschaden von rund 200 Euro und konnten anschließend unerkannt entkommen. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben nun die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

/ma

