Oberkirch-Bottenau – Schwer verletzter Rennradfahrer

Oberkirch-Bottenau (ots) – Eine Vorfahrtsverletzung führte mutmaßlich zum Sturz eines Rennradfahrers am Montag gegen 18:30 Uhr im Bereich der Weintalstraße in Bottenau. Der 42-jährige Fahrer eines Audi hatte beim Abbiegen die Vorfahrt des 39-jährigen Radfahrers missachtet, so dass dieser, obwohl es nach bisherigen Erkenntnissen zu keiner Kollision kam, stürzte. Der Zweiradfahrer musste schwerverletzt ins nächste Krankenhaus eingeliefert werden. Die Beamten des Verkehrskommissariates Offenburg haben die Ermittlungen übernommen und prüfen auch, ob der Rennradfahrer gegebenenfalls zu schnell unterwegs war. Den Autofahrer erwartet eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg

