Oberkirch – Chaos angerichtet

Oberkirch (ots) – Den Besuch von drei Bekannten in ihrer Wohnung wird eine 21-Jährige wohl so schnell nicht vergessen. Die drei jungen Damen im Alter zwischen 15 und 17 Jahre waren am Montagabend gegen 18:15 Uhr alleine in der Wohnung ihrer Bekannten und schalteten den Backofen ein. Dies allerdings ohne vorher in diesen hinein zu schauen. Eine darin befindliche Pizzahälfte im Karton ging in Flammen auf. Da die jungen Damen zum Löschen einen Feuerlöscher einsetzten war ein Eingreifen der verständigten Feuerwehr aus Oberkirch nicht mehr notwendig. Allerdings war die gesamte Wohnung verraucht und durch das Pulver des Feuerlöschers entsprechend verschmutzt so dass ein Schaden von etwa 5.000 Euro entstand. /ag

