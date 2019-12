Oberkirch – Diebstahl aus Supermarkt

Anzeige

Oberkirch (ots) – Ein Rollcontainer mit über 50 Stangen Zigaretten wurde am Montagnachmittag gegen 15 Uhr aus dem Warenlager eines Supermarktes in der Nußbacher Straße entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein circa 30 bis 40 Jahre alter Mann, mit dunklem kurzem lockigen Haar, vom Verkaufsraum aus in das Warenlager des Marktes gelangt sein. Dort schaffte er die auf einem Rollcontainer gelagerten Zigaretten über die Tür des Warenlager ins Freie und verlud diese vermutlich mit seiner Komplizin, einer weiblichen, circa 40 bis 45 Jahre alten Frau mit hellen Haaren, in einen bereitstehenden kleinen Van. Der Mann soll sich zuvor annähernd eine Stunde lang im Supermarkt aufgehalten haben und war dadurch den Mitarbeitern aufgefallen. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere tausend Euro. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07802 7026-0.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4463868 OTS: Polizeipräsidium Offenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4463868