Oberkirch – Dreister Trickdiebstahl

Oberkirch (ots) – Nach einem Trickdiebstahl in Oberkirch am Mittwochabend, sind die Beamten des Polizeipostens Oberkirch auf der Suche nach dem Verdächtigen und möglichen Zeugen. Gegen 18 Uhr war einer Kundin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Appenweierer Straße die Handtasche gestohlen worden. Ein noch unbekannter, etwa 35 bis 40 Jahre alter Mann klopfte an die Scheibe ihres Autos, als die ältere Kundin gerade im Begriff war wegzufahren. Dieser machte sie auf ein vermeintlich plattes Hinterrad aufmerksam. Nachdem die Frau ausgestiegen war, an dem Rad nichts feststellen konnte und sich zurück in ihr Fahrzeug begab, musste sie das Fehlen ihrer Tasche und des Unbekannten feststellen. Die Polizei rät in solchen Situationen zur Vorsicht: Lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, schließen Sie das Auto im Zweifelsfall beim Verlassen ab oder holen sich weitere Kunden oder Passanten zu Hilfe.

