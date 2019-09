Oberkirch – Dringend Zeugen gesucht

Anzeige

Oberkirch (ots) – Beim Weinfest am vergangenen Wochenende kam es am Sonntagmorgen gegen 00:20 Uhr beim zentralen Weinstand zu einer Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 39-Jahre alter Mann seinem 36-jährigen Kontrahenten mutmaßlich mehrere Faustschläge verpasst haben. Der Jüngere wurde dadurch erheblich im Gesicht verletzt. Die Angaben zum Hintergrund des Streites sind nach wie vor völlig unklar, so dass die Beamten des Polizeiposten Oberkirch dringend auf die Aussagen von Zeugen angewiesen sind. Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Achern-Oberkirch, Telefon: 07841 7066-0. /ag

