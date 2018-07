Oberkirch – Einbruch in Kiosk

Oberkirch (ots) – Noch unbekannte Einbrecher sind in der Nacht zwischen Samstag und Sonntag in einen Kiosk in der Eisenbahnstraße eingestiegen. Im Inneren angekommen, galt das Interesse der Langfinger ausschließlich den dort aufbewahrten Tabakwaren. Mit diesen gelang den Dieben die Flucht. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte aber in die Tausende gehen. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch und der Kriminaltechnik haben die Ermittlungen aufgenommen. /pb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4021923