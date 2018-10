Oberkirch – Fehlalarm

Anzeige

Oberkirch (ots) – Auf einem Herd vergessene Essensreste haben am Sonntagmittag zu einem Einsatz der Feuerwehr und Polizei in einer Seniorenresidenz in der Appenweierer Straße geführt. Da der Rauchmelder frühzeitig Alarm schlug, war glücklicherweise kein größerer Schaden zu beklagen und ein Eingreifen der Wehrleute somit nicht notwendig.

