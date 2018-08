Oberkirch – Gefährliche Körperverletzung

Anzeige

Oberkirch (ots) – Da am Dienstagabend auf einem Spielplatz in der Südstadt der Streit zwischen einem Mann und einer Frau eskalierte, haben nun die Beamten des Polizeipostens Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigem Sachstand soll der Mann die Dame gegen 19.25 Uhr mit einer Glasflasche attackiert und anschließend auf sein Opfer eingetreten haben. Erst als Zeugen hinzueilten, hätte der Tatverdächtige von der Frau abgelassen und das Weite gesucht. Die durch die Handgreiflichkeiten zu Boden Gebrachte trug bei dem Vorfall diverse Verletzungen davon, die später in einer örtlichen Klinik behandelt werden mussten. Gegen den mutmaßlichen Angreifer wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Die Hintergründe der Auseinandersetzung dürften nach aktuellen Erkenntnissen im persönlichen Bereich der Beteiligten zu suchen sein.

