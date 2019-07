Oberkirch – Gewaltsam eingestiegen

Anzeige

Oberkirch (ots) – Unbekannte versuchten im Zeitraum zwischen Dienstagmittag und Mittwochmorgen gewaltsam in ein Schulgebäude im Bereich der Heimkehrerstraße einzudringen. Der Spurenlage nach versuchten die ungebetenen Besucher zunächst, ein Bügelschloss zu knacken, was ihnen jedoch nicht gelang. Im weiteren Verlauf nahmen sie vermutlich eine Axt zur Hand, schlugen ein Fenster ein und gelangten so in das Innere des Anwesens. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Es blieb jedoch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro zurück. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

