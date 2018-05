Oberkirch – In Schule eingebrochen

Oberkirch (ots) – In der Nacht von Montag auf Dienstag wüteten Unbekannte mit brachialer Gewalt in einer Schule in der Friedrich-Ebert-Straße. Unter anderen wurden mehrere Türen und Fenster stark beschädigt, sodass ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand. Seither fehlt von den Dieben und einigen Elektrogeräten im Wert von mehreren Tausend Euro jede Spur. Nach der Spurensicherung durch Kriminaltechniker haben die Beamten des Polizeipostens in Oberkirch die Ermittlungen aufgenommen.

