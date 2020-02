Oberkirch – Kind bei Fahrradunfall verletzt

Anzeige

Oberkirch (ots) – Mit offenbar leichten Verletzungen musste am Donnerstagnachmittag ein Kind durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden, nachdem es in der Albersbacher Straße mit dem Fahrrad gestürzt war. Gegen 16:20 Uhr fuhr der Junge talwärts, als sein Fahrrad ohne fremdes zutun zu schlingern begann und er in der Folge stürzte. Mutmaßlich verhinderte ein getragener Radhelm schlimmere Verletzungen bei seinem Sturz. /rs

