Oberkirch – Leicht verletzt

Oberkirch (ots) – Nach einem Verkehrsunfall am heutigen Montagmorgen in der Eisenbachstraße wurde ein 12 Jahre alter Junge glücklicherweise nur leicht verletzt. Der Fußgänger war gegen 7.30 Uhr im Begriff, die Fahrbahn an einem Fußgängerüberweg zu überqueren, als er vom Lenker eines Audi leicht erfasst wurde. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Eine stationäre Versorgung des 12-Jährigen war nicht erforderlich.

