Oberkirch – Luftgewehr beschlagnahmt

Oberkirch (ots) – Nach dem Hinweis eines Anwohners der Querstraße mussten Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch in den heutigen frühen Morgenstunden in einer Wohnung derselben Straße zur Tat streiten und ein Luftgewehr beschlagnahmen. Ein 39-Jähriger hatte kurz vor 3 Uhr an einem geöffneten Fenster sichtbar mit der Luftdruckwaffe hantiert und hierbei die Aufmerksamkeit eines schlaflosen Nachbarn auf sich gezogen. Ob das Gewehr tatsächlich zum Einsatz kam ist unklar, Schäden wurden nicht festgestellt. Die Waffe wurde einbehalten, dem Besitzer droht eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

/pb

