Oberkirch – Mehrere Fahrzeuge aufgebrochen

Oberkirch (ots) – An der „Fernacher Höhe“ und der näheren Umgebung wurden in der Zeit von Sonntagvormittag bis Montagvormittag mehrere Scheiben an verschiedenen Fahrzeugen eingeschlagen. Ob in allen Fällen dieselbe Person beschuldigt werden kann, ist noch unklar. Entwendet wurden schlussendlich nur drei Schachteln Zigaretten, da sich in keinem der Fahrzeuge Wertsachen befanden. Allerdings entstand an jedem Wagen ein Sachschaden von 200 bis 300 Euro. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3906350