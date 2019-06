Oberkirch – Mit Alkohol am Steuer erwischt

Anzeige

Oberkirch (ots) – Nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Freitag in der „Landstraße“ muss sich ein 57 Jahre alter Autofahrer nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige auseinandersetzen. Der Nissan-Lenker wurde gegen 0.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch einer näheren Überprüfung unterzogen. Hierbei wurde bei ihm ein Atemalkoholwert von über 0,5 Promille festgestellt. Die Folgen: Ein mehrwöchiges Fahrverbot, 500 Euro Bußgeld und ein Punkt in Flensburg.

