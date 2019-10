Oberkirch, Müllen – Kollision unter Zweiradfahrer

Anzeige

Oberkirch, Müllen (ots) – Zu einem Verkehrsunfall zweier Fahrradfahrer kam es am Sonntagmorgen auf der „Schwarzengasse“ in Müllen-Nußbach. Vermutlich in Folge Unachtsamkeit ist eine 57-Jährige Rennradfahrerin auf einen am Fahrbahnrand pausierenden 53-jährigen Mountainbiker aufgefahren. Die 57-Jährige stürzte und zog sich leichtere Verletzungen zu, welche zuerst durch hinzugerufene Rettungskräfte behandelt und anschließend im Rastatter Krankenhaus versorgt wurden.

