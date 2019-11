Oberkirch – Nicht von der besten Seite gezeigt

Anzeige

Oberkirch (ots) – Der Besucher einer Gaststätte in der Hauptstraße zeigte sich am späten Montag vermutlich nicht von seiner besten Seite. Nach dem Konsum einiger alkoholischer Getränke stürzte der 63 Jahre alte Mann Zeugenaussagen zufolge und verletzte sich hierbei leicht. Den hinzugerufenen Rettungskräften gegenüber soll er sich anschließend so aggressiv verhalten haben, dass Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch anrücken mussten. Auch von diesen wollte sich der Gast nicht besänftigen lassen und wurde so zuerst in Gewahrsam genommen und anschließend an Angehörige übergeben.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4430625