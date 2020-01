Oberkirch, Nußbach – Arbeitsunfall

Anzeige

Oberkirch, Nußbach (ots) – Ein Arbeiter musste einem Unfall am Donnerstagvormittag auf einem Firmengelände in der Straße „In der Au“ von Rettungskräften in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Wie die Beamten des Polizeipostens Oberkirch bislang in Erfahrung bringen konnte, dürfte der 62-Jährige alleinbeteiligt über eine Palette gestolpert und anschließend unglücklich mit dem Kopf aufgeprallt sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen zum derzeitigen Stand nicht vor.

