Oberkirch, Nußbach – Autofahrer mit Herz

Oberkirch (ots) – Seine mutmaßliche Tierliebe ist einem 48 Jahre alten Autofahrer in der Nacht auf Montag zum Verhängnis geworden. Der VW-Lenker war nach eigenem Bekunden in der Renchtalstraße einer Katze ausgewichen und hat gegen 0:40 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen verloren. In der Folge prallte er gegen einen geparkten Opel und hat sich durch die Kollision leichte Verletzungen zugezogen. Er musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Überdies müssen zur Instandsetzung der beiden stark beschädigten Autos rund 25.000 Euro aufgebracht werden. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch kümmerten sich um die Unfallaufnahme.

/wo

