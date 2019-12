Oberkirch – Ökonomiegebäude niedergebrannt

Anzeige

Oberkirch (ots) – Am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, meldeten mehrere Anwohner über Notruf einen Brand in einem Ökonomiegebäude in der Albersbacher Straße. Ein abgesetztes Ökonomiegebäude brannte mitsamt der darin befindlichen Schnapsbrennerei nieder. Die Feuerwehr Oberkirch war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 250.000 EUR. Die Brandursache ist bislang unbekannt, der Brandort wurde beschlagnahmt. Weitere Ermittlungen folgen.

