Oberkirch – Pedelec-Fahrer bei Unfall verletzt

Oberkirch (ots) – Widersprüchliche Angaben machen die Beteiligten eines Unfalls, der sich am Sonntag gegen 11.30 in der Appenweierer Straße in Höhe der Einmündung zur Eisenbahnstraße ereignet hat. Der 25-Jährige Fahrer eines Citroen Kleinbusses befuhr die Appenweierer Straße in Richtung Innenstadt und bog nach rechts in die Eisenbahnstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem in gleicher Richtung fahrenden 78-jährigen Fahrer eines Pedelec. Der Radfahrer kam zu Fall und musste verletzt ins nächste Krankenhaus gebracht werden.

