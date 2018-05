Oberkirch – Radfahrerin gestürzt

Oberkirch (ots) – Durch einen Sturz von ihrem Fahrrad zog sich eine 82-Jährige am Montagspätnachmittag leichte Verletzungen zu. Die Seniorin wollte gegen 17:30 Uhr aus Stadelhofen kommend von einem Feldweg nach links in die Kreisstraße einbiegen, verlor jedoch vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers die Kontrolle über ihr Gefährt und kam zu Fall. Sie wurde zur Behandlung in ein ortsnahes Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

