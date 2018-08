Oberkirch – Radfahrerin gestürzt

Anzeige

Oberkirch (ots) – Eine 72-jährige Radfahrerin war am Dienstagmorgen auf dem Radweg parallel zur K 5304 von Zimmern in Richtung Appenweier unterwegs. Kurz vor 7:30 Uhr kam die Dame mutmaßlich aufgrund von Kreislaufproblemen alleinbeteiligt zu Fall. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Zum Zwecke weiterer medizinischer Untersuchungen wurde sie in eine Klinik in Oberkirch gebracht.

/mg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4028726