Oberkirch – Radfahrerin gestürzt – Zeugenaufruf

Anzeige

Oberkirch (ots) – Eine 71-jährige Radfahrerin war am Samstagabend in der Lindenstraße in Richtung Stadelhofen unterwegs. Gegen 20:30 Uhr beabsichtigte sie nach links in die Schulstraße einzubiegen. Während ihres Abbiegevorgangs überholte sie ein bislang unbekannter Radfahrer, woraufhin es zur Kollision und folglich zum Sturz der Anfangsiebzigerin kam. Letztere zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer kümmerte sich allerdings nicht um die Dame, sondern entfernte sich mit vorwurfsvollen Worten gegenüber der Verletzten. Bei dem Flüchtigen soll es sich um eine 45 bis 50 Jahre alte männliche Person von mittlerer Statur und mit osteuropäischem Akzent gehandelt haben. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch nehmen Hinweise telefonisch unter: 07841 70660 entgegen.

/mg

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4028599