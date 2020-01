Oberkirch – Raubüberfall auf Spielothek / Zeugenaufruf

Anzeige

Oberkirch (ots) – Nach einem Überfall auf eine Spielothek in der „Untere Grendelstraße“ am Mittwochabend sind die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg auf der Suche nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen hat ein noch unbekannter, mit einer dunklen Strumpfhose vermummter Mann, kurz nach 23 Uhr die Spielhalle betreten. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er hierbei von einer Angestellten in akzentfreiem Deutsch die Herausgabe von Bargeld. Anschließend suchte der Maskierte mit mehreren erbeuteten Scheinen das Weite.

Der Unbekannte wird als etwa 30 bis 40 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß und von normaler Statur beschrieben. Er soll mit einem dunklen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein und darüber hinaus schwarze Handschuhe getragen haben. Seine Stimme wird als auffällig tief beschrieben.

Die Beamten der Kriminalpolizei haben ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem noch unbekannten Täter machen können, werden unter der Telefonnummer 0781 21-2820 um Kontaktaufnahme gebeten.

/hy



Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 – 211211 E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/

