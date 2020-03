Oberkirch, Ringelbach – Rettungseinsatz

Anzeige

Oberkirch (ots) – Der Sturz eines 85 Jahre alten Mannes hat am Donnerstag zu einem Rettungseinsatz von Feuerwehr, Deutschem Roten Kreuz und der Polizei geführt. Der Senior selbst meldete sich kurz nach 15 Uhr über Notruf und schilderte, dass er im Wald zu Fall kam und sich gerade noch in eine Schutzhütte, etwa zwei Kilometer östlich der Schelzbergstraße retten konnte. Nach einer gemeinsam eingeleiteten Suchaktion konnten die Einsatzkräfte der Rettungsorganisationen den Verletzten gegen 15:40 Uhr ausfindig machen. Nach bisherigen Feststellungen hat sich der 85-Jährige schwere Verletzungen zugezogen. Die Rettung gestaltete sich in der Folge überaus mühsam. Über eine Wegstrecke von drei bis vier Kilometern konnte der Mann mit vereinten Kräften bergwärts zu einem Rettungswagen und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden.

