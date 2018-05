Oberkirch – Schachmatt?

Oberkirch (ots) – Ein etwas unkoordiniertes Schachspiel dreier alkoholisierter Männer führte am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz in der Lohstraße. Das Trio hatte die Figuren auf dem großen Schachfeld umhergeworfen und hierbei eventuell auch beschädigt. Beim Eintreffen der Beamten des Polizeipostens in Oberkirch hatten sich die Hobbyspieler offensichtlich selbst „schachmatt“ gesetzt und lagen deutlich alkoholisiert auf der Wiese neben dem Spielfeld. Ihnen wurde ein Platzverweis erteilt, welchem sie auch nachkamen.

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3934321