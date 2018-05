Oberkirch – Senior dreist bestohlen

Oberkirch (ots) – Mit dem sogenannten „Geldwechseltrick“ erleichterte ein Unbekannter einen Senior am Mittwochnachmittag in der Eisenbahnstraße um etwa 100 Euro. Der als etwa 25 Jahre alt beschriebene, schlanke Mann bat gegen 16.30 Uhr darum, ihm Geld zu wechseln. Aus guter Absicht stimmte der Endsiebziger zu, wobei ihm hierbei mehrere Scheine aus dem Geldbeutel entwendet wurden. Personen, welche Hinweise auf den Verdächtigen mit kurzen braunen Haaren, schlanker Statur und hochdeutscher Sprache geben können, werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufummer 07802/7026-0, in Verbindung zu setzen.

/ma

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 – 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/3933846