Oberkirch – Spannungen öffentlich ausgetragen

Oberkirch (ots) – Am Mittwochmittag kam es an einem Lebensmitteldiscounter in der Hauptstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Einer der beiden Raufbolde soll seinen Kontrahenten mit einem Holzstiel angegriffen haben. Beide wurden in dem Streit handgreiflich und verletzten sich. Die sich bekannten Männer gaben an, jeweils von dem Gegenüber angegriffen worden zu sein. Die Beamten des Polizeipostens Oberkirch haben die Ermittlungen zu den genaueren Hintergründen der Auseinandersetzung aufgenommen. /gü

Quelle: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110975/4321017